Массовая гибель рыбы на озере Карабек в с.Бесколь

Новости МТРК

20:43 7 Июля 2021

Такую картину можно было наблюдать со всех берегов небольшого озера Карабек. Тушки мёртвой рыбы 5 дней назад появились здесь повсюду. В числе первых, кто заметил массовую гибель, Асемгуль Жуниспаева. Живёт она вместе с мужем и тремя детьми возле водоёма. Раньше и вид из окна радовал, и часто гуляли по берегу, рассказывает женщина. Сейчас же озеро окутал запах гнилой рыбы.

Асемгуль Жуниспаева, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район:

— Озеро начало зеленеть и в день, когда была сильная молния, рыба начала всплывать. Сначала было немного, потом стало больше. Была ужасная вонь, мухи появились.

И налетели чайки. Замора в этом озере никогда не было, рассказывают местные жители. Дождавшись рабочую группу, они помогали сгребать туши граблями и загружать их в мешки. Специалисты, в свою очередь, взяли пробы воды и рыб. Результаты будут готовы через пять рабочих дней.

Ильдар Какимов, руководитель отдела РГУ «Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»:

— Предварительных причин сказать не могу. После получения результатов анализа. Рассказывали местные жители, что это озеро пересыхало в своё время. Рыб там не было. Сейчас вода пришла, и она появилась. Сильно экосистема не пострадает.

За несколько дней здесь утилизировали свыше 400-тысяч мёртвых карасей. Рыбу продолжает выносить на берег.

Жанель Бисенбаева

 

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