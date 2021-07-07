Где безопаснее привиться от COVID-19

— Сами как думаете, где лучше провакцинироваться?

— Я бы пошла в поликлинику. Я не могу сказать почему, но мне так лучше, комфортнее. Привыкла просто.

— Лучше в поликлинике. Я там провакцинировался. Думаю, там практичнее. Всё-таки больница.



— Мне кажется, нет разницы. Потому что все выездные пункты организовывают именно больницы. Все вакцины проходят через больницу.

Разницы действительно нет, заверяют медики. Прививочный кабинет в передвижном пункте, как и в больнице, оснащён всем необходимым оборудованием. Развернули их для удобства горожан, рассказывают врачи. Так, на базе 2-ой городской поликлиники открыли временные пункты вакцинации во Дворце молодёжи, медпункте ж/д депо и 24-ой средней школе. Действуют и постоянные кабинеты.

Бегаим Мейманова, заведующая отделением городской поликлиники №2:



— Вакцинация нашей поликлиникой проводится по адресам: Васильева, 123, Интернациональная, 90 и Сатпаева, 19, кабинет 308. Также есть привичные пункты в ТД «Тайга», Дворце молодёжи и в ЦОН-е.

Работают они в выходные и праздничные дни с 9 утра до 17:00 вечера. В день здесь вакцинируются около 200 человек. Североказахстанцы предпочитают все три вида антигена. В дефиците — вакцина из Арабских Объединённых Эмиратов. Её, по словам врачей, приобрели на спонсорские средства в ограниченном количестве. Всего на базе второй городской поликлиники привились более 17 тысяч человек, 43% из которых завершили полный курс.

Жанель Бисенбаева