Депутаты Мажилиса Парламента РК прибыли в СК

К сожалению, в регионе эпидситуация неутешительная. Количество инфицированных растет с каждым днем. Лечение они проходят в инфекционном стационаре. Его построили в прошлом году. Объект соответствует требованиям и оснащён всем необходимым оборудованием.

Особое внимание уделяют здоровью медперсонала. В больнице предусмотрена специальная система вентиляции, которая защищает медперсонал от заражения. Посетили мажилисмены и площадку, где строится новая многопрофильная больница на 500 мест. Здесь уже заложили фундамент. В скором времени, возведут стены. В эксплуатацию медучреждение сдадут в конце 2022 года. А еще важно обеспечить больницу высококвалифицированными кадрами.

Асхат Молжигитов, первый заместитель главного врача областной многопрофильной больницы:



— В последнее время у нас выделяются гранты акима области на обучение в резидентуре специалистов. Также, для специалистов, которые приезжают сюда. Кадровый вопрос решается. В этом году планируется обучение 200 специалистов на базе клиники Манисы. Специалисты всех профелей. Сейчас у нас ведутся переговоры.

Эти изменения в сфере здравоохранения мажилисмены оценили. Правда, работы предстоит еще много. Депутаты развитию медицины уделяют особое внимание. Ориентиром в этом им служит дорожная карта.

Ерлик Тайжанов, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Я думаю, мы преодолеем период, и благосостояние казахстанцев будет сильно поднято. Хочу сказать, мы на местах должны с местной властью проверить, как реализуется дорожная карта, какие проблемы у населения. Естественно, мы должны наладить обратную связь с насаелением. Это заложено нашим Президентом в концепции слыщащего государства.



В СК депутаты будут работать до 17 июля. В планах у народных избранников посетить 7 районов.

Алишер Ашимов