70-летний юбилей отмечает заслуженная артистка РК Надежда Косыгина

Удивительный человек, профессионал своего дела. От художественной самодеятельности до профессиональной сцены Надежда Косыгина прошла достаточно долгий путь. На сцене заслуженная артистка РК 35 лет. С юбилеем Надежду Антоновну от имени акима СКО поздравил его заместитель Гани Ныгыметов. За многолетний творческий труд и большой вклад в развитие культуры он вручил ей почетную грамоту главы региона.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— От лица акима области хочу поздравить Вас с таким юбилеем. Вы — заслуженная артистка РК, почетный гражданин г.Петропавловска. Вы вносите большой вклад в развитие культуры нашего региона и страны. От всей души Вас поздравляю. Хочу пожелать Вам долгих лет счастья, здоровья, благополучия, успехов.

Не только певица, но и актриса театра. Она вжилась в десятки ролей, которые оставили отпечаток в сердцах её поклонников. Её талант заметили и в российских театрах, приглашали поработать. Однако, Надежда Антоновна была предана стенам родного областного драматического и делала все во благо развития отечественной культуры.

Надежда Косыгина, заслуженная артистка РК:



— Я очень люблю свою страну. Я очень долго здесь живу и долго работаю. Мне уже много лет. Но, тем не менее, я очень горжусь, что я живу и работаю в Казахстане. Ни о чем не жалею, как сложилась моя жизнь. Я очень рада, что она так получилась. Если бы пришлось жить сначала, я бы ее прожила и поступила бы точно так же.

Она сыграла более 50-ти ролей. И в каждой выкладывалась на все сто процентов. Надежда Антоновна продолжает работать в родном театре им. Н. Погодина. Она полна сил и творческих планов.

Алишер Ашимов