Вопросы вакцинирования населения обсудили предприниматели и представители управления здравоохранения

С одной стороны — представители управления здравоохранения, с другой — предприниматели. У бизнесменов, а если быть точнее, сотрудников сферы услуг в связи с последним постановлением санврача возникли вопросы. Прозвучало их за этим круглым столом немало. Один из интересующих — кто несёт ответственность за негативные последствия вакцинации?

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Если медсестра при постановки инъекции нарушила технику и этим нанесла вред, то она понесёт наказание.



Напомнили и о том, кому инъекцию ставить нельзя. Это переболевшие вирусом в течение трёх последних месяцев и лица, имеющие медотвод. В его перечень входят тяжелые аллергические реакции, обострения и прогрессирование хронических заболеваний. Не поставят врачи укол беременным, а также кормящим женщинам. Вакцинация оказалась не единственной темой, интересующей предпринимателей. Говорили за круглым столом и о лечении при положительном ПЦР-тесте на COVID-19.

Раиса Кусаинова, заместитель директора областного фтизиопульмонологического центра:



— Реабилитацией занимаются мультидисциплинарная команда, которая отрабатывает комплекс мероприятий. Это физиопроцедуры, лазеролечение, светолечение, нахождение пациентов в соляной шахте, лечебная физкультура.



Взрослым реабилитация осуществляется дважды в год, детям — на один раз больше. Для пациентов с лёгкой степенью заболеваемости предусмотрена психологическая помощь. Чтобы знать о существующих спектрах услуг, филиал «Адалдық алаңы» при министерстве здравоохранения запустил новый проект «Твой путеводитель».

Руслан Асаубаев, руководитель филиала «Адалдық алаңы»:



— Будет организовываться через социальные сети разъяснения, чтобы лёгким языком каждый мог понять, куда идут его средства. И также вы знаете, вакцинация — это одна из важных тем. Мы проводим мониторинг и узнаем, куда эти деньги ушли.



Ознакомиться с проектом можно на страничке платформы в инстаграмм.

med.strahovanie.2020. Всего заявки на участие в диалоговой площадке подали 4 человека.

Жанель Бисенбаева