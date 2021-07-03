В Kozybayev University поощряют привитых сотрудников и студентов

Кабинет вакцинации против Covid-19 в здравпункте главного вуза региона открылся в апреле этого года. Все необходимые условия здесь есть. Большой плюс в удобстве для сотрудников вуза и студентов, которым не нужно ехать за уколом здоровья. Достаточно просто за ним прийти. Сделать это быстро Азиза Жумабаева не смогла, хотя планировала. Весной студентка часто болела. Летом, когда почувствовала себя хорошо, сразу пришла за вакциной.

Азиза Жумабаева, студентка СКУ им. М.Козыбаева:



— На днях я разговаривала со знакомыми и многие ставили арабскую или китайскую вакцину, потому что переносимость легче чем у «Спутника-V». Сейчас я уверена, решила поставить «CoronaVac».



В здравпункте Kozybayev University есть все представленные в Казахстане вакцины, поэтому выбрать можно любую. Укол здоровья уже поставили около полутысячи сотрудников университета и тысяча студентов. В вузе в качестве поощрения за ответственный подход к своему здоровью для вакцинированных сделали акции.

Ерлан Шуланов, председатель правления-ректор Kozybayev University:



— Для преподавателей и сотрудников у нас университетом выделяется абонемент на 12 бесплатных посещений тренажерного зала, абонемент на 12 посещений бассейна. Первые 100 человек 5 дней отгула, а остальные работники 3 дня отгула. Для тех, кто обучается на платном отделении 7% скидка для 1 тысячи студентов, которые провакцинируются и 5% скидка для всех остальных.



Вакцинированным студентам, как и сотрудникам, тоже предоставят абонемент в бассейн и тренажерный зал. Кстати, получить вакцину в здравпункте вуза может любой желающий.

Дарья Пышмынцева