Мастер-класс для детей с ограниченными возможностями

Маленький Дмитрий Игишев родился с синдромом детского церебрального паралича. Сейчас ему почти 10 лет. Его мама Александра входит в общественный благотворительный фонд «Hand for kids», который помогает детям с такими болезнями на протяжении 5-ти лет. За это время она не пропустила ни одного мероприятия, организованного фондом. Из-за карантина, правда, они давно не проводились. Поэтому сегодняшний мастер-класс стал радостной новостью для Александры и Димы.

Александра Игишева, участница фонда Hand for kids:

— Общественный фонд существует уже 5 лет. Мы часто делаем мастер-классы. Студия флористики «Весна» помогает нам. Теннисный корт «Спартак», арт-студия «Лепота». Постоянно что-то делает для наших деток. Мы им очень благодарны. Все мероприятия очень активные люди приходят, занимаются, вовлекаются в процесс. Хотят участвовать, тем самым помогать благотворительно детям.



Дети вместе с родителями собирали букеты цветов в корзинки. Обрезали стебли, укладывали композицию. По словам флориста Елены Семидоцких, детям важно прочувствовать всю красоту живых цветов и научиться аккуратно с ними обращаться.

Елена Семидоцких, директор студии флористики:

— Это у нас такой вводный мастер-класс. Мы хотим сделать его традиционным. Потому что такие детки нуждаются во внимании. В особом внимании. И мы хотим показать, что они тоже могут делать красивые вещи наравне с остальными детьми.



Атмосфера здесь творческая и дружная. Организаторы говорят, для деток и их родителей такие встречи очень полезны.

Наталья Кулешова, руководитель общественного благотворительного фонда Hand for kids:



— Люди привыкают к тому, что в нашем обществе есть дети — инвалиды и это нормально. Часто мы проводим мероприятия одно за другим. То есть, сначала приходят обычные дети на корт, играют в теннис. А потом тут же приходят детки-инвалиды. Они встречаются между собой. Детки также играют в теннис, пьют чай вместе. И тем самым, хорошая атмосфера в городе, в стране, в мире, она вот проникает и в обычные семьи.



В арт-центре «Кызылжар» подобные встречи, по словам организаторов, будут проводиться часто.

Диана Салихова