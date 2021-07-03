Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 03.07.2021

Новости МТРК, Вечерние новости

20:31 3 Июля 2021

Читайте также

Аким СКО встретился с участниками проекта «Серпін-2050»
Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 15.06.21
Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 09.06.21
Президент РК участвовал в открытии мемориала «Алтын жүрек», посвященного медикам
Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 21.06.21
Какая сумма решит проблему с водой в селе Якорь Кызылжарского района?
В Петропавловске проходит чемпионат РК по фехтованию
Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 10.06.21
Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 07.06.21
Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 04.06.21
Итоговый информационный выпуск «Новости МТРК» за 29.06.21
Три жарких дня ждут североказахстанцев