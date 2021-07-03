Финальные игры спортивного праздника «Ак бидай-2021»

Ребята с волнением ждут результаты соревнований по 8-ми видам спорта. Легкая и тяжелая атлетика, баскетбол, футбол, волейбол и другие. Сейчас идет шведская эстафета среди девушек. В первом забеге принимают участие спортсменки из Айыртауского, Кызылжарского и района Магжана Жумабаева. Все показали хорошие результаты. Так, легкоатлетки из Кызылжарского района пересекли финишную черту за 2 минуты 41 секунду.

Екатерина Лешкова, участница соревнований, Кызылжарский район:



— Один из самых впечатляющих видов — это эстафета. Болеют все, снимают все. Тут не предскажешь, всякое может быть. Перегонят на втором этапе, на третьем. Девочки боялись все. Эстафета нестандартная. 100, 200, 300, 400 метров. Ну и не готовы немножко. Переживали.



Упорные тренировки, сила воли и стремление к победе дали положительный результат. Победителями эстафеты стали кызылжарцы. Второе место у района Магжана Жумабаева, а вот бронзу забрали спортсмены Акжарского района. Разница в счете — две секунды.

Наряду с легкоатлетами за призовые места борются и баскетболисты. В финальной встрече играют спортсмены из Тайыншинского и района Шал акына. Лидируют первые с неплохим счетом — 9:5.

Фариза Негматжанова, участница соревнований, Тайыншинский район:



— Очень интересно. Хочется всех победить. Каждая команда сильна по-своему. В финале мы встречаемся с Шал акыном. Вот играем сейчас. Соперники очень сильные.



Всего в спартакиаде приняли участие 13 районов области. Это более 800 североказахстанцев.

Алишер Ашимов