Аким СКО рассказал о планах на ближайшую пятилетку

СК сеет треть маслички всей страны. В нашей области её ежегодно выращивают почти на миллионе га земель. Посевы одного только подсолнечника увеличили на 70%. Задача по диверсификации выполнена. Регион основательно взялся за переработку масличных культур. В июне приступили к строительству маслоэкстракционного завода мощностью 370 тысяч тонн.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В регион будет привлечено 15 млрд. тг инвестиций. Планируется создать свыше 200 постоянных рабочих мест. При полной загрузке всех маслозаводов мы будем перерабатывать до 90% масличных культур. На предприятии также будут получать высокопротеиновую кормодобавку, жмых и шрот.

Продовольственная корзина казахстанца состоит из 43 наименований. Они должны быть в рационе каждого жителя страны. 33 из них производится в нашей области. Регион даёт казахстанцам четверть объема зерновых, треть масличных, десятую часть яиц и молока, а ещё 5% мяса. За последний год в области на 22% выросло производства продуктов питания. Увеличился и ассортимент молочной и мясной продукций.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В Казахстане за последние 3 года введено 32 промышленных молочных комплекса. Из них только в Северо-Казахстанской области открыто 12 молочных ферм. То есть каждая третья ферма построена в нашей области. В этом году строим 16 комплексов. До конца года запустим 10 молокоферм.

В целом, по области будет работать 64 современных молочных комплекса в разных сёлах региона. Свыше двух тысяч жителей обеспечат круглогодичной работой. СК будет производить миллиард литров молока в год. Это норма потребления миллиона казахстанцев. А производство мяса регион планирует увеличить больше чем в 1,5 раза и довести до 100 тысяч тонн.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для этого реализуем перспективные инвестпроекты. Ведется строительство двух откормочных площадок на 13 тысяч голов. Всего будет построено 6 откормплощадок. Начали строить 2 птицефабрики, которые будут выпускать 6 тысяч тонн мяса бройлеров в год. Таким образом, мы полностью закроем потребность региона в мясе птицы.

Тепличный комплекс закроет пятую часть потребности североказахстанцев в свежих огурцах и помидорах. Что зимой будет, конечно, актуально. Также в планах запустить фабрику по производству бумаги. Строительство уже идёт. В год будут выпускать 5 тысяч тонн продукции, которую сейчас мы завозим извне.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Кроме того, мы взяли курс на экологичное производство. В регионе инвесторы планируют построить еще один завод бумажной продукции из соломы. Поскольку в мире идет постепенный уход от полиэтилена и переход к выпуску бумаги из экологически чистых компонентов, не несущих вреда для природы.

Кирпичный и завод электрооборудования, выпуск сельхозтехники немецкой компании «Claas», фармацевтический комплекс. Свыше 10 инвестпроектов реализуют благодаря комплексному плану развития области. За 5 лет СК получит 500 млрд тенге из республиканской казны, чтобы повысить качество жизни населения. Средства направят в том числе и на 300 перспективных сёл региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— К концу года 83,5% сельского населения обеспечим качественной питьевой водой. Комплексный план будет форсировать развитие сетей водоснабжения. За 5 лет охватим 78 населенных пунктов. В 2025 году сельчане будут обеспечены водой на 100%.

5 тысяч км дорог приведут в порядок за 5 лет. За этот период сдадут 2 млн 300 тысяч квадратных метров жилья. Это 21 тысяча квартир.

Айгерим Мукашева