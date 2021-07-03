7 велосипедов украл 24-летний североказахстанец

Правоохранительные органы

18:28 3 Июля 2021

Искал подъезды, где нет видеокамер, а потом  ждал, когда кто-нибудь из жильцов откроет дверь. Там из разнообразия припаркованных велосипедов 24-летний мужчина выбирал те, что получше. В руки злоумышленника попал и двухколёсный транспорт 12-летнего североказахстанца. На новеньком велосипеде он успел покататься всего неделю. Благодаря оперативной работе полицейских  «железного коня» нашли быстро.

Гульнара Мухаметкалиева, потерпевшая:

— Спасибо сотрудникам полиции за такое оперативное дело, что оперативно работают. Пожалуйста, большая просьба, не открывайте двери. Предупредите своих детей, чтобы чужим не открывали двери.

Мужчина украл 7 таких велосипедов. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Асет Мукушев, следователь второго отдела УП г.Петропавловска:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий был изобличён и задержан 24-летний житель г.Петропавловска, ранее привлекавшийся за аналогичные преступления. Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по п.2 ч.3 ст.188 «Кража».

При покупке подозрительного товара по заниженной цене горожане, вероятно, участвуют  в скупке краденого, говорят полицейские. Приобретённый товар придётся вернуть законным владельцам. Велосипедистов стражи порядка призывают не оставлять свой транспорт без внимания и использовать противоугонные устройства.

Жанель Бисенбаева

 

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