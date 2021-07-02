«Удивительная история Огогоха» — премьера спектакля в театре кукол

«Если где-то слышно «Ох», то поможет Огогох». Театр кукол порадовал маленьких зрителей премьерой спектакля «Удивительная история Огогоха».

Постановка повествует о добром волшебнике, помогающем каждому, стоит лишь услышать вздох. И вот, когда в очередной раз он спешит на помощь, к нему в дом забирается мышка-хулиганка и хочет поселиться там. Развязка истории идет не по типичному сценарию. Вместо конфликта, мы видим перевоспитание, принятие себя и ситуации. Мораль сказки в том, что испытывать плохие эмоции — это нормально, что каждый может ошибаться. Ведь в любой ситуации добро сильнее зла. Спектакль самостоятельно поставили три актрисы Елена Мишаченко, Ульяна Булушева и Татьяна Ихтендрис.

Ульяна Булушева, актриса, режиссёр постановки:

— Идея родилась неслучайно. В период пандемии мы сидели все по домам. Мы писали онлайн-сказки, чтобы наш зритель от нас не уходил. Зритель по нам скучал. Нам писали письма и на страницу театра. Мы просто читали сказки с книгой, делали музыкальное сопровождение. Потом появилась идея сделать вот такой маленький спектакль. Мы — кукольники, мы можем делать все сами. То есть мы можем сделать куклу из маленькой бумажки и из палочки. Мы делали сами реквизит, писали инсценировку по пьесе. Актриса Лена у нас есть, она переработала пьесу, написала туда песенки. Таня, как художник, рисовала эскизы.

Диана Салихова