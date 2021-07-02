На севере страны 70-летний мужчина утонул, спасая внука. Трагедия произошла 1 июля во второй половине дня возле сёл Бирлик и Нежинка района им. Г.Мусрепова.

О случившемся спасателям сообщили полицейские. Выяснилось, что утонувший работал таксистом. Накануне он получил заказ и отвез клиента в село Бирлик. С собой он взял 7-летнего внука. Возвращаясь обратно, он остановился около моста на реке Есиль, чтобы помыть машину. Позднее мужчина заметил, что внук, находившийся на берегу, упал в воду и стал тонуть. Североказахстанец бросился на помощь, вытащил ребенка на берег, но сам выбраться не смог.

Санат Мукашев, начальник отдела по ЧС района им. г.Мусрепова:



— Я сразу же вызвал водолазов из Петропавловска, они прибыли и уже на следующий день начали работать. Вечером 1-го июля мы прошлись с местным населением и родственниками вдоль Ишима, искали вдоль берега, но это не увенчалось успехом. Сейчас на данный момент водолазы продолжают работу.



Дарья Пышмынцева