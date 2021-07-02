Льготные места для будущих чемпионов

Сегодня боевые искусства в СК приобретают все большую популярность. Это подтверждают достижения наших спортсменов. Ребята принимают активное участие в чемпионатах разных уровней, где занимают призовые места. А для их развития областная ассоциация создает хорошие условия.

Иван Ван-Хон-Тун, руководитель Ассоциации боевых искусств по СКО:

— Для популяризации и развития грепплинга и бразильского джиу-джитсу мы проводили мастер-класс с участием мастера спорта международного класса РК Рамазаном Кусаиновым. Он приехал, поделился своим опытом, показал новые приемы. Все участники мастер-класса были довольны. На территории нашей области постоянно проводятся открытые тренировки, клубные турниры, где собираются 2-3 вида спорта и участвуют по определенным правилам.



Внесла свои коррективы пандемия. Но, спортсменов она не остановила. Во время карантина тренировались онлайн. После снятия ограничений выезжали на международные и республиканские соревнования. За первое полугодие 2021-го ребята принесли региону 19 медалей различных достоинств.

Иван Ван-Хон-Тун, руководитель Ассоциации боевых искусств по СКО:



— Хотелось бы выделить федерацию муай-тай. На чемпионате РК среди мужчин и женщин наша федерация заняла 2-ое общекомандное место, завоевала 5 золотых медалей. Соответственно, 5 человек вошли в состав сборной РК и готовятся к играм стран СНГ, которые пройдут в Казани. Также хотелось бы поздравить сборную киокушинкай карате. Наша сборная команда заняла 1-ое общекомандное место на чемпионате РК. Завоевали 8 золотых медалей. Это очень большой результат.



Решили вопрос подушевого нормативного финансирования. Оно дает возможность спортсменам посещать секции бесплатно. Нововведение действует на три вида боевых искусств. В каждом по 60 льготных мест. Всего боевыми искусствами занимаются порядка трех тысяч североказахстанцев. В планах у Ассоциации принять участие в первенстве страны по муай-тай. Оно пройдет с 14 по 19 июля в Петропавловске.

Алишер Ашимов