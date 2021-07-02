Без воды и тепла. Жители с.Бесколь со страхом ждут зиму

— Столько лет дому и никаких продвижений. Ни воды, ни тепла! Люди надеются, надеются… Везде проводят, а наш дом почему-то оставили в стороне. Мы тоже хотим жить по-человечески!

— Мы действительно хотим жить по-человечески! Полтора года назад я по этой причине похоронила мужа. Он поднял на третий этаж дрова мне, и поднялось высокое давление. Инсульт и все… 64 года.

Жители Бесколя устали от бесконечных обещаний. Они не раз обивали порог акимата. Уж слишком накопилось много вопросов, а из ответов только эти два листка. По словам местных жителей, уже который год на их улицу не подают тепло, ссылаясь на загруженность тепловых сетей.

Ермек Байтикеев, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:



— В том году нам пообещали подключить до Нового года. Люди расслабились, никто ничего не покупал, ни дрова, ничего. Когда дело коснулось отопительного сезона, сказали: «Извините, мы вас не подключим в этом году. На следующий год». В этом году опять ситуация повторяется, хотя обещание было дано при акиме области.



В этих домах в большинстве живут пенсионеры. Здоровье и возраст не позволяют поднимать дрова на верхние этажи. Но деваться некуда. Антонине Ивановой 82 года, много лет она живет здесь вместе с супругом, он — инвалид второй группы. И вместо того, чтобы проводить свои светлые годы в тишине и спокойствии, женщине приходится в мороз по несколько раз бегать в дровник и обратно. Доживет ли до дня Х, пенсионерка не знает.

Антонина Иванова, пенсионерка:



— Он не может ходить на улицу, я сама таскаю дрова. Еле как поднимаюсь по ступенькам. Вот эти наши печки, все загромождения и так мы пользуемся этим. Хотим пожить как белые люди, но не получается.



Напомним, что осенью прошлого года тепло получили более 600 абонентов — это порядка 50 многоквартирных, 20 частных домов, а также 23 социальных объекта. В скором времени обещали подключить и остальные. В их числе и жители домов по Молодежной. Когда же тепло придет в их дома, мы попытались узнать в сельском акимате.

Маулен Касымгожин, и.о. акима с.Бесколь, Кызылжарский район:



— В настоящее время котельной требуется ремонт. Мы уже заявку подали. То есть, соответственно, будет дополнительная нагрузка, если подключать будем дополнительные улицы. Мы должны исходить от готовности котельной. А так у нас в планах есть подключение этой улицы. О сроках не могу сказать, потому что все зависит от бюджета.



В районном отделе ЖКХ заверили, что на данный момент ведутся подготовительные работы. Как говорят старожилы, самое обидное, что раньше в этих домах было центральное отопление и чистая питьевая вода. Но, после развала котельную продали, жильцам пришлось соорудить печи. Дымоход вывели через вентиляцию. Как их «изобретения» не стали причиной пожара, остается загадкой. Сами сельчане знают об опасности и уже 30 лет живут, как «на пороховой бочке». Однако, это не единственная проблема, которая их беспокоит. До квартир на третьем этаже крайне редко доходит вода.

Виктор Терёхин, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:



— Воду нам обещали провести в 2010 году. Я лично беседовал с акимом сельского округа, который меня заверил, что деньги выделены, и будет проведена у нас вода по улице Молодежной. А воз и ныне там.



Сколько еще ждать человеческих условий для жизни, никто не знает. Остается лишь надеяться, что эту зиму сельчане переживут без происшествий.

Гюзель Закария