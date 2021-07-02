80% сотрудников ТОО «Кызылжар су» получили вакцину «Спутник-V»

COVID-19: Казахстан

19:08 2 Июля 2021

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