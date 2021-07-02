4 крупные аварии произошли за два дня в СК

4 крупные аварии произошли в СК за два дня. В трёх инцидентах задействованы мотоциклисты, один из них погиб.

Первое ДТП произошло в центре города 29 июня. Водитель двухколёсного транспорта не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно движущимся автомобилем. Рядом с 23-летним мотоциклистом находилась 27-летняя девушка. Их госпитализировали в больницу. Оказалось, что виновник аварии не имел прав управления транспортом. По факту ДТП начато досудебное расследование. Выясняют причины полицейские и столкновения кареты скорой помощи с легковым автомобилем в селе Петерфельд Кызылжарского района. В неотложке находилась 28-летняя беременная девушка, которая ехала в перинатальный центр. Её вместе с 58-летнем пассажиром другого автомобиля экстренно госпитализировали в больницу. На сегодня пострадавшие чувствуют себя хорошо. Девушка родила ребенка.

Жанель Бисенбаева