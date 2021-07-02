25 июля состоятся выборы акимов сельских округов

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Акимы — прямые представители власти в каждом населённом пункте. Общественность оценивает эффективность всей государственной системы управления, исходя из деятельности акимов. Поэтому очень важно правильно организовать предстоящие выборы, которые должны отвечать требованиям эффективного государства и справедливого общества.



От косвенных выборов Казахстан перейдет к прямым. Т.е. акимов сельских округов через голосование будут выбирать не депутаты районных маслихатов, а народ. 40% населения страны проживают в селах. Глава государства считает, что выборы акимов проводятся, в первую очередь, в их интересах. 25 июля североказахстанцам предстоит выбрать 71 акима сельского округа.

Сергей Калинин, заместитель председателя Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— Это акимы сельских округов и одного акима Мамлютки. В избирательной кампании у нас задействованы 174 участковых избирательных комиссии, выборы пройдут в 218 населенных пунктах области. У нас заканчивается 4-х годичный срок полномочий акимов сельских округов. В этот раз мы будем проводить среди тех, у кого закончился срок и среди тех, кто досрочно завершил свою карьеру.



С 26 июня кандидаты начали выдвигать свои кандидатуры на посты акимов сельских округов. На 2 июля это сделали 42 человека. Из них 25 представляют ведущую партию страны, оставшиеся 14 — самовыдвиженцы.

Сергей Калинин, заместитель председателя Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— Представитель может сам выдвинуться, но он при этом должен заручиться поддержкой 1% голосов избирателей данного округа. Если на период окончания регистрации в списках оказался только один человек, а выборы мы обязаны провести только на альтернативной основе, то аким района имеет право внести еще две кандидатуры.

Кстати, каждый кандидат получит по 220 тысяч тенге, чтобы создать и представить свою предвыборную программу. Для ее презентации у них будет 9 дней. На предстоящие выборы акимов сельских округов СКО понадобится 190 млн тенге. 70% от этой суммы, выделенной из республиканского бюджета, пойдут на оплату труда членов избирательной комиссии. Предполагается, что через два года на такие же выборы будут использовать средства из бюджета области.

Дарья Пышмынцева