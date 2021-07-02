24 иностранца выдворены из страны с начала года в СКО

Правоохранительные органы

19:02 2 Июля 2021

С начала года в миграционной службе урегулировали правовой статус 66 североказахстанцев, живших со старыми паспортами либо вообще без документов.

Подобный случай произошел у 54-летнего уроженца СКО, который до сих пор оставался с паспортом советского образца. После определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан в мае мужчина наконец получил нужные документы. К слову, с января оформлено свыше 24 тысяч заявлений на изготовление удостоверений личности, более 8 тысяч — паспортов. 32 североказахстанца привлечены к ответственности за незаконный труд иностранцев. Чаще всего они устраиваются надомными работниками у физических лиц. Сегодня в области проживают около 6 тысяч чужестранцев и около 300 лиц без гражданства. Проблемы возникают от незнания жителей некоторых положений миграционного законодательства. За 6 месяцев их нарушили почти триста североказахстанцев и более двухсот гостей нашей страны. 24 иностранца выдворили из республики.

Диана Салихова

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