Уровень концентрации нитратов в арбузах проверили фитосанитары

Популярный постулат — больше фруктов и овощей — лучше для здоровья, оправдан не всегда. Особенно, когда дело касается ранних сортов. В этом на собственном опыте убедилась Юлиана Голодникова. Горожанка несколько лет назад купила на местном рынке арбуз. Полосатый плод в разрезе был довольно аппетитным, рассказывает женщина. Угадать спелость ложной ягоды по яркому цвету мякоти Юлиане удалось. Только вот о запредельном уровне содержания в нём нитратов не было и догадок.



Юлиана Голодникова, жительница г. Петропавловска:

— Я отравилась после этого арбуза. Я считаю, что сейчас еще рано. Эти арбузы созрели не сами, с помощью каких-то стимуляторов. Это всё содержится в арбузах и попадёт к нам в организм.

Такого же мнения придерживаются и опрошенные нами петропавловцы. Признаются, от большого разнообразия фруктов на прилавках разбегаются глаза. Особенно летом как никогда остро возникает желание побаловать себя витаминами. Не покидает только опасение «напичканных» химикатов, говорят горожане.

— Арбузы попробовали, но решили, что лучше подождать. Я считаю, что еще недоспелый. Он вроде бы сладкий, но основание еще не такое.

— Я думаю, что еще рано покупать арбуз. Можно взять его под конец июля, ближе к августу. Сейчас он аппетитный, но лучше подождать, чтобы не отравиться.

— Нет, арбуз я не беру. Только в августе. Потому что там сплошные нитраты.

Однако, результаты ежедневных проверок фитосанитарии показывают иное. За первый месяц лета специалисты испытательной лаборатории исследовали более 450-ти проб. Предельной концентрации нитратов в них не выявили. А все потому, что овощи и фрукты проверяют на их содержание еще на месте отправки. Если их количество в норме, торговому представителю выдают документ и только после этого разрешают перевозить продукцию. Доставляют фрукты и овощи в область обычно из южных регионов и зарубежных стран.

Гульнара Нурикинова, специалист СКОФ РГП «Фитосанитария»:

— Из-за погодных условий бахчевых культур у нас завозится больше. На июнь месяц исследовали 38 проб, из них 29- арбузы. Все они также соответствуют предельной концентрации нитратов. В основном отравления происходят из-за жары. Потому что эта ягода быстро портится.

Тем не менее, с начала года врачи выявили 160 случаев острых кишечных инфекций. Половина заболевших- дети до 14-ти лет. К факторам болезни медики относят несоблюдение правил личной гигиены, антисанитарные условия и пищевые продукты.

Анара Валиева, главный специалист отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Основные меры профилактики — это соблюдение правил личной гигиены. Тщательно мыть руки перед приёмом и раздачей пищи. Следить за чистотой рук детей, научить их соблюдать правила личной гигиены.

А еще следить за сроками годности продуктов, и тщательно мыть овощи и фрукты. При этом с начала года эпидситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями остаётся устойчивой, говорят специалисты. Групповой и вспышечной заболеваемости санврачи не зафиксировали.

Жанель Бисенбаева