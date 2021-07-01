Президент РК продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения

Сельское хозяйство

21:57 1 Июля 2021

Глава государства продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно поправкам в закон, который подписал Касым-Жомарт Токаев, жители страны не смогут покупать такие земли до конца 2026 года.

Также законом вводится запрет на предоставление сельхозземель в субаренду, усиливается государственный контроль за их использованием и охраной путем возврата соответствующих функций от местных исполнительных органов комитету по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства. Законом, подписанным Президентом, устанавливаются предельные размеры земельных участков, которые выставляются на конкурс. Кроме того, определяются границы пастбищных угодий, предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных частных подворий.

Дарья Пышмынцева

Читайте также

В СКО завершилась посевная кампания
15 млн деревьев высадят в СКО за 5 лет
Химобработка полей в ТОО «Петерфельд-Агро»
1 июля в СК состоялся форум сельских женщин
Какие новые объекты появятся в районе им. Г. Мусрепова в этом году?
О решении проблем с водоснабжением рассказал аким Жамбылского района
3 млрд тенге на развитие бизнеса выделят в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства
Аким Тайыншинского района рассказал об итогах 2020 года
2 млрд деревьев высадят в Казахстане за 5 лет
Аким района Шал акына отчитался об итогах 2020 г.
Около тонны молока в день собирают в кооперативе «Жаңа Тілек»
48 млрд тенге субсидий получат аграрии СКО