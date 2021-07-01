Президент РК продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения

Глава государства продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно поправкам в закон, который подписал Касым-Жомарт Токаев, жители страны не смогут покупать такие земли до конца 2026 года.

Также законом вводится запрет на предоставление сельхозземель в субаренду, усиливается государственный контроль за их использованием и охраной путем возврата соответствующих функций от местных исполнительных органов комитету по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства. Законом, подписанным Президентом, устанавливаются предельные размеры земельных участков, которые выставляются на конкурс. Кроме того, определяются границы пастбищных угодий, предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных частных подворий.

Дарья Пышмынцева