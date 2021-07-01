Открытие летнего спортивного праздника «Ак бидай — 2021»

Вступив однажды на спортивную дорожку, сойти с нее сложно. Так получилось и у Виктории Сергеевой. В легкую атлетику она пришла в юности. Попробовала себя в этом виде спорта и поняла, что без бега Виктория свою жизнь представить не может. «Тяжелые эмоции переживаю в легкой атлетике», шутит спортсменка. Ее личный рекорд — 3 км за 9 минут 53 секунды. На сегодняшних соревнованиях легкоатлетка заняла первое место.

Виктория Сергеева — участница соревнований, Акжарский район:

— Я бежала 1500 метров, у нас было два забега по 9 человек. Мы договорились на 5 минут, свою задачу мы выполнили. Выступаем я и Айгуль Кайыржанова. Мы — профессиональные спортсменки. Мы выступаем на Казахстане, на первенстве Казахстана, на кубках. И на районы мы обычно редко ездим. То есть мы отбор проходим по времени и по результатам.

Летние игры «Ак бидай-2021» продлятся 3 дня. Они собрали более 800 человек из 13 регионов области.



Виктор Бестик-руководитель физкультурно-массового отдела управления физической культуры и спорта СКО:

— Соревнования проводятся на «Карасае», в ОДЮШС. Уровень вырос. По баскетболу это видно, что есть результаты. Ребята бьются. Стреляют новые команды. Есть те, которые очень серьезно готовятся, приходят молодые игроки. И поэтому показывают хороший результат.

Отличный результат, на баскетбольной площадке показала команда из Уалихановского района. Разыгрывающий игрок команды считает, что пока рано расслабляться. Однако, по очкам они лидируют.

Алишер Сериков — участник соревнований, Уалихановский район:

— Сегодня у нас вот первая игра с командой из Айыртауского района. Сейчас уже третий тайм закончился. Впереди пока что. Первую игру смотрели со спортсменами Есильского и Кызылжарского района. У них уровень вроде одинаковый. Надеюсь, победим. Мы каждый год в зоне выхода играем. Призовые места пока не брали. Надеюсь, в этом году удача будет на нашей стороне. Соперникам удачи, нам победы.

В первый день спортивного праздника баскетбольный матч среди мужчин завершился со счетом 40/26 в пользу команды Уалихановского района. Финальный этап соревнований пройдет в эту субботу на стадионах «Карасай» и «Жастар». Летние игры посвящены 30-летию независимости Республики Казахстан.

Диана Салихова