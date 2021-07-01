Когда все сёла СКО будут подключены к центральному водоснабжению

Больше никаких ведёр, фляг и тазиков. Чтобы помыть руки, теперь не надо идти к локальному источнику. Дом Шынар Сиванбаевой подключили к разводящим сетям. Это обошлось хозяйке в 90 тысяч тенге. Пока успела установить только раковину. Но скоро в доме будет не хуже, чем в городских многоэтажках, рассказывает Шынар.



Шынар Сиванбаева, жительница с.Тауагаш, Есильский район:



— Ванну обязательно установим. Это прямо наша мечта. Обязательно купим стиральную машинку. Односельчане посчитали, что ежемесячно нужно будет платить около 2-3 тысяч тенге за воду. Но, если честно, нам и пяти не жалко. Зато вода в доме. Не надо её привозить, переливать из фляги.

Этим всю жизнь занимался Бексултан Шаймергенов. 69 лет он живёт в Тауагаше. Уверен, если вода будет в домах, жители отсюда не уедут.

Бексултан Шаймергенов, житель с.Тауагаш, Есильский район:

— Раньше из колодца набирали. Он был в 2 км от села. Потом вырыли новый уже в деревне. Зимой тяжёло было, дороги заметало. Везёшь сани с флягой в метель, доходишь до колодца, а уходишь пустой без воды. И вот так 25 лет жили. Как хорошо, что воду подключили. Спасибо.

В селе Тауагаш этого ждали долго. Сейчас доступ к чистой воде имеют все 68 дворов. Жители 29 из них уже завели живительную влагу в дом. Разводящие сети здесь проложили в прошлом году. Ждали реконструкции Пресновского группового водопровода второй очереди, которая затянулась. По плану работы должны были закончить ещё в 2018 году. С опозданием на три года реконструкцию завершили сегодня. Теперь чистая питьевая вода доступна жителям 18 деревень, в которых проживают около 12 тысяч жителей Есильского, Мамлютского и Жамбылского районов.



Ерболат Беркинбаев, заместитель генерального директора СКФ РГП «Казводхоз»:



— До этого в некоторых посёлках были модульные очистки, из колодца, шахты. А сейчас централизованное через насосную станцию «Есильское» (это головное сооружение). Вся магистраль составляет 249 км. Лет 25-30 эти посёлки воду не пили после развала СССР. Он состоит из 2 веток. Вот нижняя и верхняя. Обе на сегодня полностью функционируют.

В 17 сёлах установили насосные станции и резервуары с водой. В деревнях, где население больше ста человек, местные власти прокладывают разводящие сети. Реконструкция Пресновского группового водопровода второй очереди решила и наболевшую проблему жителей села Пресновки Жамбылского района.



Канат Аскаров, директор СКФ «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод»:

— С января там большие проблемы. Но три дня мы уже воду даём.

Проблема была в затянувшихся сроках реконструкции. Пресновку должны были перебросить на новую магистраль, но вовремя из-за подрядчика этого не сделали. Начались прорывы старых труб. И вот, наконец, жители Пресновки дождались завершения работ. Правда, теперь стоит вопрос с разводящими сетями, они старые. Сейчас проблему изучают и ищут пути решения. Реконструкция Пресновского группового водопровода второй очереди обошлась республиканской казне в 4 млрд 830 млн тенге. Помимо этого, идут работы и по 1-ой очереди. К сожалению, не без проблем.

Канат Аскаров, директор СКФ «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод»:

— У нас ненормальный был генподрядчик. Сейчас расторгли. Сегодня два предприятия «Сапа құрылыс» и «Данекер» выиграли. 18 лотов было разбито, 8 они выиграли. «Сапа құрылыс» сегодня на работу вышел. «Данекер» я попросил помощи из центра, не оперативно двигаются. Обещали помочь.

В этом году проложат магистраль до Новомихайловки. Охватят 7 населённых пунктов. В 2022-ом завершат работы по оставшимся восьми. Доступ к центральному водоснабжению получат 20 тысяч человек.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— По результатам проведённой работы, по итогам года мы обеспечим 83,5% жителей, проживающих в сельской местности, чистой питьевой водой. До 100% мы доведем в ближайшие 5 лет согласно комплексного плана развития нашей области. Деньги будут выделены. И 100% населения, проживающего в сельской местности, будут обеспечены чистой питьевой водой.

Благодаря комплексному плану за 5 лет жители 78 населённых пунктов получат доступ к центральному водоснабжению. Это 84 тысячи североказахстанцев.

Айгерим Мукашева