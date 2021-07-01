Известные кюи прозвучали на главной улице города

Культура

21:35 1 Июля 2021

Мадали Табулдинов занимается игрой на национальном инструменте 2 года. За это время 11-тилетний мальчик выступал на разных сценах, но, вот так — на открытом воздухе, признается, впервые. Помимо музыки занимается спортом и отлично учится в школе. Одно другому не мешает, считает кюйши.

Мадали Табулдинов — кюйши:

— Со временем нужно учиться, не лениться, учить ноты и не пропускать занятия. Я хочу, чтобы моя сестра играла на домбре, потому что это национальный инструмент. Даже не потому что нужно, а это поднимает интеллект, очень красиво. Мне нравится заниматься этим искусством, потому что, можно сказать, я поднимаю дух Казахстана. Можно считать, что я — патриот.

А вот для Диляры Хайдаровой игра на двухструнной — это отражение культуры народа. 4 года она посвятила своему любимому делу — музыке.

Диляра Хайдарова — кюйши:

— Я учусь в «Жас Дарыне» Мне очень нравится домбра, потому что она очень красивая и у нее красивая мелодия. Я сама захотела ходить в музыкальную школу.

Поддерживала своих воспитанников художественный руководитель. Алия Макенова направляла и помогала держать ритм.

Алия Макенова — руководитель художественного ансамбля «Жас тулпар»:

— Многие не могут посетить концерты в театрах. Поэтому мы решили, почему бы не организовать концерт на открытом воздухе. Люди, прогуливаясь, могут ознакомиться с нашим видом искусства. Домбра — это символ степи, тысячелетиями она передавала все переживания и радости народа. Наша обязанность — познакомить население с национальным инструментом.

Несмотря на жаркую погоду, горожан на улице Конституции Казахстана собралось немало. Прохожие с удовольствием останавливались возле музыкантов, чтобы послушать звуки домбры.

— Наши дети радуют тем, что играют на домбре. Я приветствую этот праздник, и у меня у самой внук растет, хочу, чтобы он в дальнейшем играл на домбре.

— Прогуливались сегодня с дочкой. Оказывается сегодня прекрасный праздник — День домбры. Очень понравилось исполнение местное. Большое им спасибо, очень здорово.

Следующее уличное выступление ансамбль запланировал на День Независимости.

 Гюзель Закария

 

 

Читайте также

Презентация книги Почётного журналиста РК Жарасбая Сулейменова
Авторскую книгу для детей презентовала Галия Малдыбаева
В областном театре кукол закрылся 31 сезон
Режиссёр из Таджикистана поставил спектакль на казахском языке в Петропавловске
Аким района Шал акына отчитался об итогах 2020 г.
Аким Тайыншинского района рассказал об итогах 2020 года
Выставка для незрячих прошла в Резиденции Абылай хана
Что изменится в Петропавловске в 2021 году?
В областном театре драмы им. Н.Погодина состоялась премьера молодежной студии «Тишина закулисья»
К 80-летию начала Великой Отечественной войны
Выставка картин прошла в Петропавловске
Молодёжь познаёт наследие Абая