Известные кюи прозвучали на главной улице города

Мадали Табулдинов занимается игрой на национальном инструменте 2 года. За это время 11-тилетний мальчик выступал на разных сценах, но, вот так — на открытом воздухе, признается, впервые. Помимо музыки занимается спортом и отлично учится в школе. Одно другому не мешает, считает кюйши.

Мадали Табулдинов — кюйши:

— Со временем нужно учиться, не лениться, учить ноты и не пропускать занятия. Я хочу, чтобы моя сестра играла на домбре, потому что это национальный инструмент. Даже не потому что нужно, а это поднимает интеллект, очень красиво. Мне нравится заниматься этим искусством, потому что, можно сказать, я поднимаю дух Казахстана. Можно считать, что я — патриот.



А вот для Диляры Хайдаровой игра на двухструнной — это отражение культуры народа. 4 года она посвятила своему любимому делу — музыке.

Диляра Хайдарова — кюйши:

— Я учусь в «Жас Дарыне» Мне очень нравится домбра, потому что она очень красивая и у нее красивая мелодия. Я сама захотела ходить в музыкальную школу.

Поддерживала своих воспитанников художественный руководитель. Алия Макенова направляла и помогала держать ритм.

Алия Макенова — руководитель художественного ансамбля «Жас тулпар»:

— Многие не могут посетить концерты в театрах. Поэтому мы решили, почему бы не организовать концерт на открытом воздухе. Люди, прогуливаясь, могут ознакомиться с нашим видом искусства. Домбра — это символ степи, тысячелетиями она передавала все переживания и радости народа. Наша обязанность — познакомить население с национальным инструментом.



Несмотря на жаркую погоду, горожан на улице Конституции Казахстана собралось немало. Прохожие с удовольствием останавливались возле музыкантов, чтобы послушать звуки домбры.

— Наши дети радуют тем, что играют на домбре. Я приветствую этот праздник, и у меня у самой внук растет, хочу, чтобы он в дальнейшем играл на домбре.

— Прогуливались сегодня с дочкой. Оказывается сегодня прекрасный праздник — День домбры. Очень понравилось исполнение местное. Большое им спасибо, очень здорово.



Следующее уличное выступление ансамбль запланировал на День Независимости.

Гюзель Закария