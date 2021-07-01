Более 300 семейных дебоширов полицейские задержали с начала года

Правоохранительные органы

21:48 1 Июля 2021

Асия Абжанова — старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

 — В случае вынесения защитного предписания, либо установления особых требований к поведению правонарушителя. В обязательном порядке человек ставится на профилактический учет в органы внутренних дел. На сегодня, в органах внутренних дел на профилактическом учете состоит 190 семейных дебоширов, в отношении которых вынесено защитное предписание и 183 гражданина, в отношении которых установлены особое требования к поведению.

Это число только выявленных фактов бытового насилия. Сколько человек придерживались правила «не выносить сор из избы» и в итоге оставались жертвами семейных дебоширов, никому неизвестно. Обычно неблагополучную семью на учёт ставят тогда, когда беда уже случилась. Реагировать на подозрительное поведение, сместить акценты и предупреждать заранее — главные меры профилактики бытового насилия.

Позвонить в «102» либо написать в WhatsApp по номеру телефона, указанному на экране 8-708-432-45-61. Помимо этого в каждом из 13 районных отделов полиции есть инспекторы по защите женщин от насилия. Они тесно работают с психологами и другими специалистами. Терпеть семейных дебоширов нельзя, необходимо немедленно обращаться за помощью, говорят стражи порядка. Всего с начала года административному наказанию подверглись более 300 североказахстанцев. 66 человек полицейские привлекли за нарушение защитного предписания.

Жанель Бисенбаева

 

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