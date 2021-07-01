70 лет со дня рождения североказахстанского журналиста Зейноллы Акимжанова

За круглым столом собрались журналисты, общественные деятели, студенты, близкие друзья и родственники поэта. Гости поговорили о его творчестве, трудовой деятельности и вкладе в развитие журналистики. Зейнолла Акимжанов написал много поэм и стихотворений, большую часть которых посвятил Магжану Жммабаеву. Больше 40 лет он проработал в региональной газете «Солтүстік Қазақстан».

Асыл Мухамедгалиева – дочь Зейноллы Акимжанова:

— Мой отец был талантливым, умным, открытым. Журналистикой интересовался с 16-ти лет. Писал стихи, переводил произведения классиков. Несколько его сборников были опубликованы. Помню, когда мы были маленькими, папа часто участвовал в айтысах, где занимал призовые места. Я пошла по стопам отца. Тоже увлекаюсь творчеством. Пишу стихотворения.

Алишер Ашимов