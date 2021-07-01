1 июля бойцы отряда «Жасыл ел» начали 17-ый трудовой сезон

Должный уход за посадками, уборка лесных массивов и не только. Этим занимаются бойцы отряда «Жасыл ел» в Кызылжарском лесном хозяйстве. В 17 -м сезоне сюда прибыли 33 активиста. Среди них — Анастасия Поляк. В лесничестве подрабатывает уже 3-е лето.

Анастасия Поляк — боец ОО «Штаб JE SKO»:

— Изначально я сюда пришла работать с целью материального благополучия. Меня очень устраивает зарплата. Это во-первых. Во-вторых, я нашла новых друзей. Думаю, это тоже немаловажно для каждого из нас. И в-третьих, это главная цель «Жасыл ел» — озеленять нашу страну, в которой я живу. Ведь в наших руках наше будущее. И мы должны заниматься этим.

В месяц платят 80 тысяч тенге. Часть заработной платы бойцам поступает из республиканского бюджета, остальное — от работодателя. Трудятся с 9 утра до 6 вечера. Суббота и воскресенье — выходные.

Кайрат Калыков — директор Кызылжарского лесного хозяйства:

— На сегодня мы приняли на работу 33 человека. Фронт работы на территории Кызылжарского лесного хозяйства. В основном на территории лесничества, лесной массив. Участвуют в заготовке кормовых веников, в прополке, поливе питомников. Работают по благоустройству территории. За каждым закрепляется ответственный лесник. На территории будет ответственный лесничий.

Продуктивно, интересно и самое главное — во благо экологии родного края. Работать активисты будут два месяца. Сегодня у них первый рабочий день. Скоро ребятам выдадут рабочую форму, кстати, её дизайн они выбирали сами.



Антон Шишканов — председатель ОО «Штаб JE SKO»:

— Мы им расскажем, как работать с инструментом, как правильно распознать тепловые удары. Ребят, работающих не в первый год, мы назначили ответственными. Они будут следить за ребятами. Поделятся на команды и разделят фронт работы между собой.

В этом году штаб «JE SKO» планирует трудоустроить 665 бойцов. Из них 320 — на базе лесных хозяйств.

Алишер Ашимов