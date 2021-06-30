Учебно-тренировочные сборы спасателей прошли в Петропавловске

По сценарию учений горит один из самых высоких домов. На 5-ом этаже 18-ти этажки произошло короткое замыкание электропроводки. Увидев возгорание, житель пытался его потушить, но из-за сильного задымления не смог. Парень незамедлительно вызвал спасателей.

На место пожара огнеборцы прибыли за 4 минуты. Задействованы 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Спасатели сработали «отлично». Ликвидировали очаг возгорания они за 6 минут.

Булат Жумажанов — начальник специализированной пожарной части №1:



— При средней скорости 45 км/ч, при загруженности наших ворот выходит около 4-5 минут времени следования и одна минута на сбор. Так что, 4 минуты — это короткий срок для прибытия. Опытным путем мы специально засекали секундомером прибытие и за сколько развернулись. По нормативам на развертывание дается 6-8 минут. Ребята управились за три минуты.

Работать в таких высотках сложно. Длина лестницы специализированного транспорта всего 30 метров. На помощь огнеборцам приходят лестничные пролеты здания. Действовать нужно быстро и без ошибок. Все эти наработки они и практикуют на пожарно-тактических занятиях.

Урал Абдрахманов — и.о. начальника ДЧС СКО:



-Сейчас мы наглядно посмотрели тактические действия в случае возникновения пожара. Какая будет применяться техника, и как это будет проводиться. Сегодня я бы хотел отметить, на территории СК за полгода произошло 367 пожаров. Погибли 32 человека.

Потому спасатели в очередной раз напоминают гражданам быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Алишер Ашимов