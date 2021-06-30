Петропавловцы жалуются на нехватку мест для выгула собак

Диана Салихова — корреспондент:



— Такое времяпрепровождение с собакой кажется обычной игрой. На самом деле, это необходимые упражнения для правильного развития питомца. Вырабатывается выносливость, реакция, мускулатура. К тому же, всем животным необходимо общение, не только с членами семьи, но и со своими четвероногими друзьями.

Для выгула собак в городе есть три площадки: в старом парке, за сквером возле стадиона «Карасай» и в 20-ом микрорайоне. Они оборудованы специальными снарядами для дрессировки и большим полем для бега. Однако, владельцы братьев наших меньших и просто неравнодушные люди жалуются, что подобных площадок в нашем городе не хватает. Ведь, как правило, огороженные места для выгула питомцев — это, в первую очередь, безопасность, утверждают горожане. Причем как для людей, так и самих четвероногих.

— Конечно, неудобно, когда в старом парке по дорожкам ходят. Площадки нужны. Потом дети там играют, им нужны площадки отдельные. И чтобы хозяева потом убирали за своими собаками.

— Зимой выходишь, там эта моча, кал везде. На это смотреть неприятно. Поэтому да, чтобы они гуляли на своих площадках. Я думаю, что да, собаки не должны просто во дворе гулять.

-Это работа КСК, я так думаю, по благоустройству. Опять же с согласованием жильцов. Делаем же мы стоянки для машин. Почему бы для собак не сделать. -Условия нужно создавать. Организовать нам самим. В первую очередь, чтобы нигде не гадили. Ну и плюс ко всему помощь от города. Специализированные площадки. Чтобы было удобно, цивильно, красиво. Чтобы было, допустим, с продажей для собачек, корм чтобы был и там всякие предметы туалета, однозначно. Водичка, чтобы не тащить с собой сумки.

Сложности в выгуле любимца происходят у владельцев свободолюбивых пород собак. Иван Мумриков 8 месяцев назад приютил хаски по кличке «Скай». Эта порода особенно любит бегать по просторам и «общаться» с другими животными. Радовать четвероногого друга прогулками на специальных площадках Ивану удается не часто. Так как все они находятся далеко от дома.

Иван Мумриков — собаковод:

Сложности с такой собакой возникают, поскольку она является гончей, а также ездовой. Ей нужно больше пространства, больше бегать. Но, не всегда есть возможность приходить на отдаленные площадки. Иногда вынужден гулять по дворам и тротуарам.

Ухаживать за четвероногим другом необходимо не только дома, но и на улице тоже. К хозяевам, которые приводят своих любимцев в специализированные места для выгула, есть главные требования: чтобы собака была чистой, и, конечно, нужно вовремя убирать за ней. Кстати, как нас заверили в городском акимате, в ближайшие годы таких площадок должно стать больше.

Асем Айтулова — пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Петропавловска:

-Специальное место отведено в центральном парке, оно полностью оборудовано для выгула собак. Именно на этот год у нас не планируется построить такие места. Но, в дальнейшем этот запрос будет обрабатываться. Возможно, в ближайшее время вопрос решится.

Напомним, что в местах массового скопления людей питомец должен быть в наморднике и держаться на коротком поводке. Владельцам собак также не стоит забывать и про те места, где выгул считается незаконным.

Рустам Садулов — начальник отдела местной полицейской службы управления полиции г.Петропавловска:

-Запрещается выгуливать собак и кошек во дворах, на школьных площадках, на территории образовательных и медицинских учреждений, в парках скверах. За нарушение правил выгула собак грозит предупреждение или штраф — 3 мрп. Либо, если был причинен вред здоровью или имуществу, то выносится штраф 10 мрп. В основном мы всех предупреждаем, если нарушают статью 408 конституции РК.

С начала этого года полицейские отштрафовали 6 собаководов, выгуливавших питомцев в запрещенных местах. 900 петропавловцев получили предупреждение.

Диана Салихова