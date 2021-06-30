В республике по состоянию на 30 июня привились почти 2 млн 600 тысяч человек. В нашем регионе два компонента вакцины получили 70 313 граждан. В области за прошедшие сутки выявили 13 случаев заражения Covid-19.

Между тем, заявляют столичные эксперты, КВИ «помолодела». В стационары и реанимации стали поступать пациенты до 40 лет с быстро прогрессирующим поражением лёгких. Эту ситуацию обсудили на брифинге Службы Центральных коммуникаций. Там заявили, что остановить «омоложение» вируса можно только при укреплении общенационального иммунитета вакцинацией.

Сауле Атыгаева — заместитель директора Многопрофильного медицинского центра:

-Проанализировав заболеваемость за 5 месяцев и 25 дней июня, видим, что даже по сравнению с апрелем, стали госпитализироваться лица гораздо более молодого возраста. Чаще стали поступать на стационарную койку пациенты 30 — 40 лет. Госпитализируются в тяжёлом состоянии в реанимации пациенты на 10 лет моложе, нежели в апреле. Загруженность выросла до 65%. По летальным исходам тоже отмечаем «помолодение» на 5 лет. Делая вывод, можно сказать, что в настоящее время наблюдаются изменения в клиническом течении КВИ.

Гюзель Закария