Как с помощью господдержки развить бизнес с нуля?

Стирка ковров, химчистка мягкой мебели и даже салонов автомобилей. Широкий спектр услуг предоставляет химчистка «Натали» в селе Новоишимском. В клиентской базе сейчас около 2 тысяч человек. В день чистку проходят от 100 до 150 квадратных метров ковровых изделий. Но так было не всегда. Два года назад, когда бизнес-идея только начала воплощаться в жизнь, обслуживали не больше 30 квадратов.

Ернур Жолдаспаев, директор ИП «Жолдаспаев Е.Ж.», район им. Г.Мусрепова:

— Мы начинали работать, честно, говоря с щётки и хозяйственного мыла. Вот тут во дворе вешали на заборы. Процентов 30 клиентской базы были недовольны., потому что результат сами знаете какой.

Ернуру Жолдаспаеву нужна была финансовая поддержка для покупки оборудования и базовые знания предпринимательства. Всё это он получил благодаря проекту «Бастау». За месяц Ернур прошёл обучение на курсах, защитил свой бизнес-план и выиграл безвозмездный грант в 505 тысяч тенге. Приобрёл моющий пылесос, компрессор и аппарат высокого давления. Дела тут же пошли в гору. На достигнутом предприниматель останавливаться не стал. На следующий год оформил кредит для покупки центрифуги и реконструкции здания. Взял 5 млн тенге под 6% годовых по госпрограмме.

Ернур Жолдаспаев, директор ИП «Жолдаспаев Е.Ж.», район им. Г.Мусрепова:



-В 2021 году получил грант в размере 2 млн тенге по программе «Дорожная карта бизнеса 2025» на покупку осушителя воздуха и моющего пылесоса. Поддержка государства большую помощь даёт, особенно начинающим предпринимателям.

Благодаря проекту «Бастау» азы предпринимательства в прошлом году освоили 70 жителей района имени Г.Мусрепова. Около 120 человек получили безвозмездный грант на общую сумму 65 млн тенге.

Нурлан Темиргалиев, директор центра занятости района им. Г.Мусрепова:

— В 2020 году в районе имени Г.Мусрепова 75 человек получили льготные микрокредиты на общую сумму 302 млн тенге. Из числа получателей микрокредитов 67% были начинающие предприниматели, которые только открыли свой бизнес. В рамках данного направления было создано 71 рабочее место. Основными видами деятельности, на которые берут микрокредиты, является животноводство, оказание услуг, грузоперевозки, торговля.

В этом году основам бизнеса по проекту «Бастау» обучились 50 сельчан. 49 уже получили грант на открытие и развитие своего дела на общую сумму свыше 28 млн тенге.

Айгерим Мукашева