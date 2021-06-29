В Петропавловске прошел чемпионат области по тогыз кумалаку

Игра на логику и смекалку. Развивает математическое мышление и выдержку. Томирис Катранова играет в тогыз кумалак почти 10 лет. За хрупкими плечами немалый опыт, множество призовых мест, которые дают стимул идти к победам.

Томирис Катранова — участник соревнований, район Шал акына:



— Игре меня обучил мой дядя, он же мой тренер. Большое ему спасибо, что привел меня в национальную игру. Недавно я приняла участие в школьной лиге, где заняла второе место.

Помимо Томирис в областном первенстве принимают участие порядка 50-ти школьников региона. Это дети от 11 до 15 лет. У каждого есть опыт и разработана своя тактика. Так что, игра будет интересной.

Жомарт Омаров — президент федерации по тоғыз құмалақ СКО:



— Это национальный вид спорта. В нашем регионе он особого развития не получил. Все регионы Казахстана представлены. Если участвовать в соревнованиях, выезжать, не ощущать эту среду, то спортсмен не будет развиваться.

Победителей соревнований наградят медалями и дипломами. Ребята получат путевку на первенство страны. Он пройдет с 24 июля по 1 августа в городе Семее.