Профсоюзный центр СКО поздравил журналистов с их профессиональным праздником

СМИ

23:13 29 Июня 2021

Почётные грамоты, благодарственные письма, дипломы. Областной профсоюзный центр поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником.
Представители различных организаций поблагодарили журналистов за кропотливый труд и совместное сотрудничество. Грамотами различных достоинств наградили корреспондентов и редакторов региональных газет и телеканалов. Здесь же подвели итоги работы. В профсоюзных рядах сегодня состоят порядка 65 тысяч североказахстанцев.

Кемель Оспанов — руководитель управления внутренней политики СКО

-Вы знаете, сейчас очень тяжелое время. Во время пандемии СМИ играет большую роль. Сотрудничая со СМИ, мы доводим до населения итоги нашей работы. Сейчас актуальна тема вакцинации. С помощью СМИ мы призываем людей вакцинироваться. Пользуясь случаем, хочу поздравить сотрудников СМИ с их профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья и успехов в работе.

Алишер Ашимов

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