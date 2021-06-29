Алексей Луценко показывает хорошие результаты в велопробеге «Тур де Франс»

Спорт

22:52 29 Июня 2021

В эти дни во Франции проходит знаменитый велопробег «Тур де Франс». Команда «Astana» защищает честь нашей страны на соревнованиях, где собрались сильнейшие в мире спортсмены. Наш земляк Алексей Луценко показывает хорошие результаты. На 3 этапе велопробега, речь идет о дистанции в 183 км, североказахстанец финишировал 43-м. В общем зачете велогонщик сохранил 13-е место. Лидирует в мировом состязании спортсмен из Нидерландов. Алексей Луценко отстает от него на 50 секунд. 29 июня состоится 4-й этап соревнования.

Дарья Пышмынцева

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