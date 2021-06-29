32 пьяных водителя за 4 дня задержали полицейские. Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия, которое проходило с 24 по 27 июня.

В эти дни стражи порядка усилили работу на дорогах. Одного из водителей «подшофе» поймали в центре города. От 52-летнего мужчины исходил резкий запах алкоголя, а его речь еле разбирали полицейские. Позже алкогольное опьянение подтвердили медосвидетельствованием. Оказалось, что горожанина уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Тогда мужчину лишили прав на 3 года. Срок истёк, однако правонарушитель не позаботился о том, чтобы вернуть себе водительское удостоверение. Решением суда ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток. Машину водворили на спецстоянку. Всего за время ОПМ полицейские зарегистрировали почти 2 тысячи различных нарушений ПДД.

Жанель Бисенбаева