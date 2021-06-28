Житель обратился к акиму СКО с вопросом о незаконной легализации квартир

В погоне за вожделенными квадратными метрами. Ради них, кстати, недобросовестные люди способны на многое. Этому свидетельствует история 14-летней давности, с которой к главе региона обратился Малик Шигабутдинов. Он изучает незаконную легализацию сразу нескольких квартир. Проводилась она самими правообладателями, говорит заявитель. Отсюда и судебных решений о признании тех самых квадратных метров бесхозными нет. Не нашли и сведений о когда-то получивших ордера на эти квартиры.

Малик Шигабутдинов, житель г. Петропавловска:



—Отдельные коррупционные государственные чиновники устраивают подпольную очередь, мошеннические схемы и разбазаривание государственной собственности. Когда инвалиды и участники ВОВ своевременно не получают долгожданные квартиры.

Интересовал Малика Махмутовича и вопрос о приватизации квартиры №7 по адресу: улица Кирпичная, 10. Ордер на дом в 1957-ом получил участник ВОВ. После смерти жильё по наследству перешло детям, рассказывает Малик. Новым хозяевам легализовать квартиру не удалось. Факт признали незаконным.



Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:



-Действительно, там были разбирательства. В данных квартирах факт был признан незаконным. Далее этот факт был рассмотрен еще раз. Этим же судом в 2011-ом году был удовлетворен иск об отмене легализации этой квартиры.

Летом 2020-ого квартиру под номером 7 приняли в коммунальную собственность. Ответили заявителю и на вопрос о незаконной легализации правообладателями в 2006-2007 годах.

Кумар Аксакалов, аким СКО:



-На основании этих документов там нет оснований проводить расследования. Акимат города утверждает, что признавать сделку нет оснований. Так, Булат Серикович?

— Верно.

Проще говоря, сроки давности уже истекли. Узнать, кому раньше принадлежали эти квадратные метры, невозможно. В свою очередь, Малик Махмутович просит установить факт незаконной легализации в судебном порядке. Но оснований на это нет, считают местные власти.

Жанель Бисенбаева