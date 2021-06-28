ВИ отметил 20-летие первого выпуска

На плацу Военного института не лейтенанты, а уже полковники и генералы. Они празднуют свой юбилей. Ровно 20 лет назад 250 выпускников на этой площади прощались с боевым знаменем. Оказавшись здесь снова, первым делом возмужавшие защитники Отечества посадили ель. Они увековечили свои имена.

После первые выпускники вуза направились в концертный зал. Они вспоминали годы учебы. Ради долгожданной встречи первый выпускник Самат Аргимбаев приехал из столицы. В 17 лет парень решил пополнить ряды военнослужащих, увидев газетные заголовки об открытии нового Военного института. С этого момента ни разу не пожалел о своем выборе.

Самат Аргимбаев — начальник управления тыла главного командования Национальной гвардии РК:

— Мы все разъехались по всему Казахстану, на различных должностях выполняли свой воинский долг. Кроме данного учебного заведения я поступил в Военную академии тыла и транспорта в г. Санкт-Петербурге, учился в академии главного штаба г.Москвы, но — остается наш альма-матер самым теплым учебным заведением.

Первые выпускники института уже возглавляют соединения и воинские части, служат на руководящих должностях, кто-то защищает интересы страны за границей. Булат Джанасаев помнит их еще молодыми. Он один из тех, кто заложил фундамент этого учебного заведения будучи первым руководителем внутренних войск. Старослужащий вспоминает, как тогда — на заре независимости, здесь не хватало обмундирования, техники и преподавателей. А сегодня — это передовое военное учебное заведение.

Булат Джанасаев — ветеран Национальной гвардии:

-Была очень огромная нехватка офицерских кадров во всех силовых структурах, поэтому была большая потребность иметь военное учебное заведение в Казахстане .Вот это училище было открыто в 1997 году решением руководства нашей государства и оно создавалось «с нуля». Никакой военной инфраструктуры здесь не было. Тем более в Петропавловске ни одной воинской части не было, за исключением колонии, охраняемой внутренними войсками.

Для выпускников подготовили концертную программу, в ходе которой Булат Бахитжанович выступил с речью и передал институту книги своего авторства. Прозвучали и песни в исполнении оркестра, которые с упоением слушали первые выпускники, вспоминая свои молодые годы.

Гюзель Закария