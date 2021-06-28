В Петропавловске прошло первое судебное заседание по делу бывшего военнослужащего Б. Габдуллина

В Петропавловске прошло первое судебное заседание по делу бывшего военнослужащего Бекболата Габдуллина. В марте этого года алматинец приехал к родственникам в областной центр и устроил поножовщину. Погибли две женщины, еще один парень чудом выжил.

Злоумышленник решил нажиться на родне и после вечера с алкоголем напал с ножом на брата, бабушку и маму молодого человека. Его сестру и супругу спас родственник, которого успел позвать на помощь потерпевший. Адвокат подсудимого представил во время процесса перечень положительных характеристик. Друзья и сослуживцы описывают его как доброго товарища, ласкового отца и супруга, ответственного сотрудника.

Дулат Жанаков, прокурор:



— Габдулин Бекболат по совокупности преступлений совершил покушение на убийство. Т.е умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, двух и более лиц, лица или его близких, в связи с уклонением данным лицом общественного долга из корыстных побуждений. Уголовное правонарушение предусматривается статьями 24 частью 3, 99 частью 2, пунктами 1, 2, 8 УК РК и совершил убийство, т.е. умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, двух лиц, лица, заведомо для виновного, находящиеся в беспомощном состоянии, совершенных из корыстных побуждений. Уголовные правонарушения предусмотрены статьей 99 частью 2, пунктами 1, 3, 8 УК РК.

Дарья Пышмынцева