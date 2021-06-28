Работники Петропавловского аэропорта полгода не получают зарплату

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Во времена Советского союза Петропавловский аэропорт был одним из самых востребованных. 30 рейсов в сутки в десятки городов мира. Тогда здесь трудилось около тысячи человек. Сейчас же не больше ста. И как видите, залы пусты, рейсов крайне мало. Воздушная гавань в плачевном состоянии.

На 28 июня ситуация такова: сотрудники аэропорта не получили зарплату за декабрь прошлого года. В 2021-ом с ними не рассчитались за 4 месяца с февраля по май. Логично, что и отчислений за этот период нет. Ни пенсионных, ни медицинских. Шлейф проблем тянется за международным Петропавловским аэропортом почти десятилетие, говорят работники.

Айгуль Укенова, агент службы безопасности АО «Международный аэропорт г.Петропавловска»:



— Это длится не полгода. Это длится очень давно. С 2013 года я возобновила здесь работу. До сих пор за 2013 год пенсионные не отчислены. Их нет. Медицинское страхование тоже не выплачивается. Если нам идти в больницу, мы должны оплачивать из собственного кармана.

Но с нашей зарплаты это всё отчисляется: и пенсионное, и медстрахование.

Вынуждены искать подработку, по-другому не выжить. Именно это приходится делать сотрудникам. Говорят, уже не осталось родственников и друзей, к которым бы не обращались с просьбой занять до зарплаты. Трудишься полный рабочий день, а экономишь так, будто безработный, рассказывает Пётр Иванов. Банки закрывают двери, как только проверяют пенсионные отчисления. Кредит не взять. Семья выживает на пенсию супруги.

Пётр Иванов, водитель службы спецтранспорта АО «Международный аэропорт г.Петропавловска»:



-Очень тяжёло. Даже на работы мы добираемся самостоятельно. На машину бензин, на автобус. Денег нет. Тяжёлая обстановка. Сегодня, завтра, послезавтра. Потерпите 10-ое, 15-ое, в конце месяца. И это длится уже полгода.

В конце прошлого года терпение коллектива иссякло. Задерживали выплаты с сентября по ноябрь. Обратились в трудовую инспекцию. Те обложили руководство аэропорта штрафами. После этого сотрудники честно заработанное получили. Обратились к ним и в этот раз. Но помочь инспекция ничем не может.

Азат Кушербаев, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:



-Согласно решения суда АО «Международный аэропорт г.Петропавловска» признан банкротом. В этом случае управления государственной инспекции труда не производит проверки.

В прошлом году предприятие пытались реабилитировать. Не вышло. Аэропорт признали банкротом, чтобы провести реорганизацию. Воздушная гавань должна перейти на баланс управления пассажирского транспорта и автодорог СКО. Сотрудникам пообещали, что в начале года ситуация наладится. Но, как видите, этого не произошло. Потерпеть ещё немного работников просят вот уже полгода.

Анар Сейдомарова, старший инспектор службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт г.Петропавловска»:

— О каком доверии со стороны коллектива может идти речь. Настроение и положение сотрудников это не просто энтузиазм, это уже выживание идёт. Людям не на что жить. О каком времени может идти речь.

Процедура банкротства — процесс не быстрый. Минимальный срок 9 месяцев, говорит банкротный управляющий аэропорта. По его словам, процедурные сроки не нарушены. Имущество уже оценили. Стоимость Петропавловской воздушной гавани составила 44 млн тенге. Покупатель — областной акимат. Решение о прямой продаже направили в Комитет гражданской авиации. Ждут разрешения правительства. Без этого обанкротившееся предприятие не ликвидировать. А значит и не создать новое, которое будет уже на балансе области.

Камал Гусейнов, банкротный управляющий АО «Международный аэропорт г.Петропавловска»:



— По моим прогнозам. Как произведут расчет за имущество. Когда деньги получим, в течение 2 дней произведём расчет по зарплате.

Как меня уверяли, сегодня я общался с тем юридическим лицом, с которым я заключил договор. Они сказали, что в течение 10 дней вопрос будет решён. Мы, конечно, будем требовать, чтобы как можно быстрее и оперативнее этот вопрос решили.

Сначала погасят задолженности текущего года. Работники и пенсионный фонд не дополучили в общей сложности 30 млн тенге за 4 месяца.

Айгерим Мукашева