Новые поправки в законе об административных правонарушениях РК

Законопроект об административных правонарушениях РК пополнился новыми статьями. Депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли документ в двух чтениях. Данные поправки предусматривают введение в стране новых видов штрафов.

Согласно поправкам, с 2-х месяцев до одного года увеличивается срок давности для привлечения должностных лиц к административной ответственности за проведение незаконных проверок и иных форм контроля. Вводится ответственность работодателя или принимающей стороны по недопущению дискриминации в отношении работника. Документом устанавливается ответственность за незаконное проникновение на объект, охраняемый правоохранительными госорганами. Кроме того, нововедения усиливают позиции прокуроров и участковых инспекторов. В частности, устанавливается ответственность за неисполнение постанавлений прокурора.

Алишер Ашимов