Операторы, журналисты, монтажеры, редакторы и не только. 28 июня свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации. С этой знаменательной датой их поздравил глава региона Кумар Аксакалов.

Аким области вручил виновникам торжества 9 наград. Например, директор издательства «Северный Казахстан» Иван Моор получил медаль «Ветерана труда» от министерства информации и общественного развития. Грамоты от профильного ведомства аким области вручил нескольким корреспондентам, а также шеф-редактору Муниципального телерадиоканала Анне Потеряевой.

Кумар Аксакалов, аким СКО:



-Хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. На самом деле, роль журналиста она с каждым днем в обществе возрастает, поскольку период глобализации. Мнения, которые сформировались в обществе, от имени жителей донести до органов власти это конечно же самая важная задача. Не скрывая критиковать надо несомненно, о хорошем говорить тоже надо, говорить о проблемах надо. Вот в таком взаимодействии будет движение.

Расширенный репортаж с награждения местных работников СМИ вы увидите в наших следующих выпусках.

Дарья Пышмынцева