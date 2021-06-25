Спортсмены СКО приняли участие в международном турнире по кикбоксингу

Нурсултан Жакупов занимается кикбоксингом 13 лет. За это время парень добился немалых успехов. Например, в 2014-м Нурсултан выполнил норматив мастера спорта международного класса, выиграл кубок мира на чемпионате, который проходил в Венгрии. Недавно спортсмен принял участие в международном турнире. Он проходил в Ташкенте.

Нурсултан Жакупов — чемпион международного турнира по кикбоксингу:

-Провел три боя. Первый был соперник из Азербайджана. Все бои выиграл по очкам. Второй соперник был из Узбекистана. В финале встретился чемпионом мира из Украины. Также выиграл по очкам.

На соревнованиях он выступал в весовой категории до 86-ти килограммов. Соперники были достойные, но всё же Нурсултан смог их одолеть. Домой вернулся с золотом.

Испытал свои силы в турнире и Данияр Жарасов. Североказахстанец в кикбоксинге 10 лет. Этот вид спорта ему очень нравится. Говорит, он помогает ему укреплять бойцовский дух, силу воли и мужество. Выступал Данияр в весовой категории 54 килограмма. Завоевал серебро.

Данияр Жарасов — серебряный призер международного турнира по кикбоксингу:



— Провел на соревнованиях три поединка. Первый соперник был местный, из Узбекистана. Второй — наш соотечественник, чемпион мира из Астаны. В финале в равном бою проиграл нашему соотечественнику из Тараза. Все поединки были неплохими, тяжелыми.

К турниру подошли ответственно. Ребята прошли два сбора, которые проходили в Семее и Шымкенте. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 15-ти стран. Честь нашего региона защищали четыре боксёра. Все показали хорошие результаты. Своими подопечными тренер Адиль Нуржаупов доволен.

Адиль Нуржаупов — старший тренер по кикбоксингу по СКО:

— Произвели фурор. Все четверо стали финалистами турнира. Это два золота и два серебра. Чемпионами стали Жакупов Нурсултан до 86 кг и Асылбеков Аслан до 60-ти кг. Казахстан завоевал пять золотых медалей. В общекомандном зачете по любительским боям в ринговой дисциплине занял первое место.

На этом спортсмены останавливаться не намерены. Впереди чемпионат мира. Он пройдет осенью в Италии.

Алишер Ашимов