В СКО вакцину получило рекордное количество жителей

Семья Джаксылыковых на вакцинацию пришла в полном составе. Все пятеро получают сегодня «Спутник V». Говорят, информации про него слышали больше и решили довериться российским учёным. Первым в смотровой кабинет идёт глава семьи. Самочувствие отличное, температура и давление в норме. Значит можно ставить прививку.

А ещё место укола нельзя мочить три дня. Такой же период рекомендуют не употреблять алкоголь.

Булат Джаксылыков, житель г.Петропавловска:



— Сегодня получил вакцину «Спутник V» 1 дозу. Через 21 день будем получать вторую. Прошёл предварительный осмотр у врача. Проверили. Получил допуск. Потом в процедурном кабинете получил прививку. Все организовано, все слажено, персонал вежливый. Вакцина была вскрыта при мне.

В 3-ей городской поликлинике наплыв пациентов. За вакциной пришло в 4 раза больше желающих, если сравнивать с прошлой неделею. И значительно изменился возраст тех, кто идёт за прививкой.

Азат Картаев, врач общей практики 3-ей городской поликлиники:



— В первое время, как только началась вакцинация в феврале, контингент был старше 50 лет. Были люди с хроническими заболеваниями и те, кто перенес КВИ. В настоящий момент отмечается пополнение среди молодого населения от 18 и старше. Коллективы. В которых больше 20 человек, в любом случае необходимо вакцинировать. Это одна из групп риска, которые могу переносить вирус не только в своей организации, но и в общественных местах.

В 3-ей поликлинике прививку от коронавируса получили 10,5 тысяч человек. Почти 7 тысяч из них уже имеют на руках паспорт вакцинации. Это значит они получили оба компонента.

Салтанат Турекулова, врач-эпидемиолог 3-ей городской поликлиники:



— На сегодня в поликлинике имеется 4 вида вакцины. Чаще всего получают «Спутник». С момента подписания последнего постановления приходят по 400-500 человек на получение только 1-го компонента. Во всех прививочных пунктах сейчас большая очередь.

Большой наплыв желающих вакцинироваться отмечают по всей области. Неделю назад их численность не доходила и до тысячи. Сейчас же в сутки за прививкой приходит в 5 раз больше. А 24 июня вакцину получило рекордное количество жителей области — 5486 человек. Общее число провакцинированных североказахстанцев приблизилось к отметке 100 тысяч.

Айгерим Мукашева