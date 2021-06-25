В СК зарегистрировано 16 лесных пожаров

550 тысяч гектаров. Столько составляет площадь земель лесного фонда. Сохранить его от огня, особенно в пожароопасный период, — главная задача лесников. С начала 2021-го в СК произошло 16 лесных пожаров. Пострадало 34 гектара, материальный ущерб составил 3 млн тенге.

Василий Лобанчук — руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:



-Проведением противопожарных мероприятий на территории лесных массивов и тушением лесных пожаров занимается 12 коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства. В профилактических целях в текущем году запланировано устройство минполос в объеме 1,4 тыс. км и уходные работы в общем объеме 28 тыс. км.

Вместе со спасателями лесники проводят рейды. В отношении нарушителей составлено 100 административных протоколов. 47 человек оштрафовали на 65,5 тысяч тенге. Огнеборцы проводят встречи, круглые столы, профилактические беседы, раздают информационные брошюры.

Урал Абдрахманов — заместитель начальника ДЧС СКО:



-В мае на территории Тайыншинского района было проведено пожарно-тактическое учение по тушению условного природного пожара. Главной отработкой данных учений было взаимодействие всех государственных органов, местных исполнительных органов.

С начала года в регионе произошло 365 пожаров. В огне погиб 31 человек, 34 получили травмы. Материальный ущерб составил порядка 144 млн тенге.

Алишер Ашимов