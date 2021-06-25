Презентация книги Почётного журналиста РК Жарасбая Сулейменова

На полках областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова стало на одну книгу отечественного писателя больше. «Сәулелі ғұмыр» — это сборник эссе и интервью, которые публиковал в газетах почетный журналист нашей страны.

Жарасбай Сулейменов посвятил 50 лет любимому делу. За это время он написал около 40 работ. Его новая книга — это дань уважения людям, внёсшие свой вклад в развитие и процветание страны, в укрепление Незвисимости республики. Датой для презентации сборника писатель выбрал свой профессиональный праздник — День работников СМИ.



ЖАРАСБАЙ СУЛЕЙМЕНОВ, ПИСАТЕЛЬ, ПОЧЁТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ РК:



— Лично для меня главная особенность данной работы — это интервью с деятелями, которые внесли вклад в обретение Казахстаном Независимости. В книге повествуется об их жизненном пути. В том числе рассказывается об истории развития нашей страны, а также событиях ХХ века. Книга состоит из 4 частей. Старался преподнести факты в разных формах.