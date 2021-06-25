Какая сумма решит проблему с водой в селе Якорь Кызылжарского района?

Самый урожайный в области. Причём лидирующую позицию Кызылжарский район занимает три года подряд. Это вклад крупных аграриев, отметил Жанат Садвокасов. Проводить качественные полевые работы позволяет и новая техника. Закупили её в этом году, больше 120-ти единиц. Стремительный темп развития наблюдается и в животноводстве. Новый импульс сфера получит с открытием 3-ёх МТФ и 2-ух птицефабрик. Кстати последние, в прошлом году сильно пострадали. Объёмы продукции из-за вспышки заболевания уменьшились в 50 раз.

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:



-На сегодняшний день наши птицефабрики восстанавливаются. Объёмы голов птиц приобрели. До конца года число достигнет 2 млн птиц. И до конца года, мы попробуем прошлый объём всё же достичь.

Положительная динамика сохраняется и в промышленности. Так, например, в селе Подгорное открыли асфальтовый завод. Строительство кирпичного планируют завершить уже в этом году. В новых объектах трудоустроятся переселенцы из южных регионов страны. Кстати, для них здесь возвели 32 дома. Еще 10 — находятся в процессе. В целом, в сфере строительства кызылжарцы показали хорошие результаты. 70 очередников уже получили заветные ключи от новых квартир.

От вопросов насущных к наболевшим. В случае с жителями района — это водоснабжение. Однако, глава района в своём докладе говорил лишь о положительных моментах.



Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:



-Из 15 тыс. дворов порядка 10 тысяч или 70% домостроений имеют воду в доме. В прошлом году мы продолжили эту работу в 10 селах, и сейчас около 9 тысяч жителей могут подвести воду в дом. В целом, за 3 года мы охватили 20 сел и обеспечили качественной питьевой водой еще на 25% (75% в общем) с охватом более 2 тысяч дворов.

О проблеме водоснабжения в селе Якорь не знает только ленивый. Напомнили о ней на брифинге журналисты. К решению наболевшего вопроса уже приступили, ответил Жанат Садвокасов. Проектно-сметную документацию подготовили. На ремонт сетей необходимо 475 млн тенге. Заявку с этой суммой отправили в областной акимат. Глава района пообещал, что попытается решить проблему уже к следующему году.

Жанель Бисенбаева