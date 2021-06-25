Аким СКО встретился с участниками проекта «Серпін-2050»

Шынгыс Оразмаханов — уроженец Кызылординской области. Молодой человек приехал в северный регион по программе «Серпін» в 2018 году. СКО выбрал за возможности, которая она дает студентам и за потенциал края в сельском хозяйстве. Сегодня будущий агроном получает качественные знания, а также практический опыт, который ему пригодится.

Шынгыс Оразмаханов, студент СКУ им. М.Козыбаева:



— Сельское хозяйство-это очень важная отрасль. Она кормит страну, поэтому никогда не исчезнет. В этом году я с другими студентами прошел практику в товариществе «Полтавское» в Аккайынском районе. Участвовал в весенних полевых работал, больше узнал о современных технологиях земледелия и технике.

В местном вузе вместе с Шынгысом получают образование еще 800 ребят из трудоизбыточных регионов страны. Все они обеспечены жильем и стипендией. СКУ стремится постоянно повышать качество своих образовательных программ.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы сейчас обновляем материально-техническую базу СКУ. По поручению Президента этот процесс вошел в комплексный план развития региона, поэтому правительство выделило соответствующие средства. В следующем году планируем ремонт в корпусАх университета и в общежитиях. Продолжается строительство нового учебно-лабораторного корпуса. В нем будут 73 современные лаборатории.

Сельское хозяйство, промышленность, строительство и образование. Большинство приезжих студентов выбирают профессии, которые нужны в этих сферах. Именно в них северу не хватает кадров. Кроме того, в области реализуется ряд перспективных инвестиционных проектов. Новым предприятиям понадобятся специалисты. Например, начался набор сотрудников на завод «Сlaas». Заинтересовано в кадрах и предприятие, которое скоро начнет выпускать электротехническое оборудование. Там уже набрали 30 человек, 17 из них выпускники проекта «Серпін». А еще «Петропавловский электротехнический завод» начал строить 104-квартирный дом для своих специалистов.

Ринат Елжасов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ СКО:

-За 3 года в программе «Енбек» приняли участие 129 студентов. Из них 29 трудоустроились в 7 районах области. А все остальные работают в Петропавловске. Также в области активно строится жилье для этой категории граждан.

В рамках программы «Енбек» молодые люди также могут переселить свои семьи. Каждый член семьи получит субсидию в размере 204 тысяч тенге на переезд. Выпускники проекта «Серпін», также могут получить грант в полмиллиона тенге для открытия собственного дела.

Дарья Пышмынцева