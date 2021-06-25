59 семей переехали с юга страны в район им. Г.Мусрепова

Просторный дом, стабильная работа и большая семья. О такой жизни мечтали Эльдар и Ирина Гизатуллины. Два года назад в поисках лучшего семье пришлось кардинально сменить географическое положение и переехать на север страны из Тараза.

Эльдар Гизатуллин, житель с.Ковыльного, район им. Г.Мусрепова:



— Работы не было. Всегда по вахтам. Охото было дома с семьей, детьми. У Иры подруга сюда переехала по той же программе. Нам тоже предложили.

Сразу сюда приехали. Нам показали деревню. В этом доме переночевали. Домой приехали, вещи собрали, всё собрали и сюда.

2020-ый год семья встретила уже на новом месте. Без дела не сидела ни дня. Супругов сразу же трудоустроили. Эльдар по специальности сварщик. Его навыки очень пригодились в местном агроформировании. Ирина стала преподавать математику в школе. Семье Гизатуллиных выдали в аренду новый, просторный и тёплый дом. С центральным отоплением и водоснабжением. В Таразе такой не потянули бы, говорит хозяйка.

Ирина Гизатуллина, жительница с.Ковыльного, район им. Г.Мусрепова:

— Аренда жилья очень дорогая. С той зарплатой, которую получают там на юге, можно сказать, люди там выживают. Поэтому многие едут сюда на север по этой программе. Поэтому и уезжают из юга: жильё дорогое, работы толком нет.

В семье трое детей. Маленького Ратмира называют «северянин». Дело в том, что супруги и старшие дети всю жизнь провели в Таразе. Привыкнуть к северным зимам им удалось не сразу. Первый год прошёл непросто. А вот их соседи Усеиновы акклиматизацию прошли легко.

Айнур Абзалова, жительница с.Ковыльного, район им. Г.Мусрепова:

— Здесь вообще хорошо. Всё зелёное. Леса, речки. Дети могут пойти купаться, в лес может пойти погулять, грибы собирать, ягоды.

Это первое, что впечатлило всю семью, вспоминают супруги. На юге такой зелени не найти. Не подыскать там и работу. Это стало главной причиной, почему супруги с пятью детьми переехали из Шымкента. В селе Ковыльном глава семьи устроился сварщиком, супруга — медсестрой. Приятно порадовало и отношение местных жителей, вспоминает Нуржан.

Нуржан Усеинов, житель с.Ковыльного, район им. Г.Мусрепова:

— Нас здесь не считают чужими. Никогда не говорили, что мы приезжие. Наоборот, односельчане были гостеприимными, многие поддерживали и помогали. Неважно, что они из СКО, а мы из Шымкента. Страна то одна. Пять лет уже здесь живём. Мы теперь тоже местные, северные. Не было ни дня, чтобы мы пожалели о переезде. Главное, работать, без дела не сидеть.

Это, к слову, обязательное условие для переселенцев. Иждивенчества быть не должно. Программа изначально задумывалась для того, чтобы решить кадровый дефицит на севере стране. Директор местного ТОО «Ақселеу» Серик Малаев лично ездил в южные регионы страны, присматривал кадры для своего хозяйства.

Серик Малаев, директор ТОО «Ақселеу», район им. Г.Мусрепова:

— Я доволен ими. Отношение к работе неплохое. Мы пополнили количество учащихся в школе. Почему большой отток населения в наших малых сёлах? Потому что школы закрываются. А раз школа закрывается, работники разъезжаются. Поэтому нужно было подтянуть работников: механизаторов, водителей и других специалистов. А следующий момент: увеличить количество детей в наших школах.

Обе задачи в Ковыльном выполнили. 5 лет назад в этой школе учились более 40 детей. Сейчас же двое больше. Для переселенцев аграрий построил 16 домов за 2 года. Всего же в районе имени Г.Мусрепова в прошлом году возвели 59 домов для семей из трудоизбыточных регионов. Переселились 157 человек.

Нурлан Темиргалиев, директор центра занятости района им. Г.Мусрепова:

— Из числа прибывших 80 человек были трудоспособного возраста. Они все были охвачены мерами занятости. 13 из них были самозанятыми, которым представили грант. Остальные были трудоустроены на вакансии в сфере сельского хозяйства: механизаторы, сварщики, электрики, водители. Также были трудоустроены в сфере образования и здравоохранения.

В текущем в районе ожидают приезд 57 семей. Это около 200 человек.

Айгерим Мукашева