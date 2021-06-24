Сделать платными полиэтиленовые пакеты в супермаркетах предлагают экологи

Начнем, пожалуй, с самого нашумевшего и наболевшего экологического вопроса. Сильный запах накопителя для сточных вод не обсудил разве что ленивый. Первыми ситуацию прокомментировали в ТОО «Кызылжар су» и городском акимате. Объяснили, что надеяться нужно на завершение многолетней модернизации биопруда. После нее неприятный запах исчезнет. Во время собрания на площадке «Кызылжар адалдык аланы» стало понятно, что ждать окончания обещанных работ на накопителе из-за недостатка средств можно долго. Выход из ситуации предложили специалисты местного вуза.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:

— Путем заживления живых организмов в данный биопруд. Долго искали финансовые средства. В этом году ТОО «Кызылжар су» сами выделяют эти деньги. Проект, сразу говорю, будет двухгодичным. Т.е. в этом году ближе к зиме будет заживление этими организмами, весной будут отбираться пробы и на следующий год в определенное время будут опять заживляться.

Горожан Азамат Бектасов попросил отнестись к происходящему с пониманием. Кому пока повезло больше, так это жителям Байтерека. Там напротив села разрослась стихийная свалка. Вынесли эту проблему на поверхность и привлекли внимание экологов борцы с коррупцией. Они добились решения суда о ее ликвидации. Решают специалисты и вопрос сортировки твёрдых бытовых отходов.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:

-На полигоне «Кызылжар тазалык» с этого года уже введена сортировочная линия. Сейчас в районных центрах уже определены площадки для установки различных контейнеров для вторичного сырья. В рамках ГЧП напротив нашего полигона ТБО планируется возведение мусоросортировочного комплекса.

Проекту нужен заинтересованный в нем инвестор. Пока, к сожалению, таких нет. Впрочем, как и больших подвижек в отказе от полиэтиленовых пакетов в нашей стране. Маечка с маечками есть в доме у большинства североказахстанцев.

Азамат Бектасов, руководитель департамента экологии по СКО:

-Это сейчас для нас такая шуточка, но действительно большая проблема. Концепция министерства — бесплатные пакеты убрать, т.е. сделать их платными. Это позволит сократить их потребность на 30%. В 2019 году совместно с ПП «Атамекен» по СКО мы заключили меморандум. Палата предпринимателей оказывает максимальное содействие в платности данных пакетов в суперамеркетах.

Которые должны поддержать экологическую политику государства. В областном центре пока лишь один супермаркет встал на сторону заботы о планете. Остальные, видимо, пока в раздумьях.

Дарья Пышмынцева