Журналисты СКО попробовали себя в роли пожарных

Сначала — инструктаж. Экскурсия началась с примерки пожарной униформы. Ее огнеборцы надевают за время горения зажженной спички — за 19 секунд. Всего на сборы им дается минута, ведь на кону стоит человеческая жизнь.

Важный этап для пожарных — психологическая готовность. Курсанты тренируют ее на этой полосе препятствий. Пройти через нее сегодня посчастливилось и нашим коллегам. На их плечах — 17 килограммов обмундирования, на лице — кислородная маска, за спиной — газовый баллон. Впереди — лабиринты, лестницы, дымовая камера. И главное здесь не время, а техника выполнения. Для сохранения безопасности препятствия не стали поджигать. В забеге участвовал и корреспондент нашего телеканала Алдияр Айтпаев. Сегодня он на пару часов сменил свою профессию и оказался на спасательном полигоне.

Алдияр Айтпаев — корреспондент МТРК:



-Полоса препятствий спасателей оказалось по-настоящему сложной. Верхняя одежда задерживает передвижение, трудно дышать. Снаружи может показаться, что это легко, но это не так. Но, несмотря на это, мне очень понравилось перевоплотиться в огнеборца, набрался новых впечатлений.

Наш коллега Кирилл Потёмкин тоже выполнил все задания. Самым сложным испытанием для него был лабиринт.

Кирилл Потёмкин — журналист ТК «Qyzyljar»:



-На психологическом уровне на меня давили стены. Нам нужно было пробирать сквозь эту чащобу стен, где еще пахло дымом. Вот эта минута для меня длились полчаса как минимум. Когда надеваешь маску, тоже было сначала тяжело дышать, но, думаю, со всем этим можно справиться. Самое главное сейчас, я справился с волнением.

В программе также — ознакомление с повседневной работой пожарных-спасателей, показ техники и снаряжения, показательные развод караулов и выезд на условный пожар.

Шынгыс Махметов — заместитель начальника СПЧ №2 г. Петропавловска:



-Далее будут проходить теплодымокамеру, где условия максимально приближены к пожарам, то есть там будет дым театральный., будут звуки, приближенные к реальности. И полностью обстановка как на пожаре.

Пожарная часть №2 контролирует северную часть города. В пожароопасный период в день здесь выезжают на вызовы более 10 раз. В штабе трудится 61 человек, они ежедневно рискуют своей жизнью, однако, перед этим проходят двухмесячную подготовку.

Гюзель Закария